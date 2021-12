EMA maakt weg vrij voor boosterprik met coronavaccin Janssen

Een boosterprik met het coronavaccin dat door het Nederlandse Janssen is ontwikkeld, moet wat het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) betreft een optie zijn. De aanvullende prik “kan worden overwogen” voor mensen van 18 jaar en ouder, oordeelt EMA. Tussen de eerste en de tweede prik moet minimaal twee maanden zitten.

EMA kan nog niet beoordelen in hoeverre het risico op zeldzame bijwerkingen aanwezig is. Van het bewuste vaccin is bekend dat het in uitzonderlijke gevallen kan leiden tot trombose en een tekort aan bloedplaatjes, een ernstig ziektebeeld. Voor de boosterprik wordt dit “zorgvuldig gemonitord”, meldt de medicijn- en vaccinwaakhond van de EU.

Ook voor mensen die eerder zijn gevaccineerd met de coronavaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna is het volgens de Europese experts een optie om als derde prik het vaccin van Janssen te krijgen.

EMA doet aanbevelingen die zwaar wegen en in de regel worden overgenomen door de Europese Commissie, die de definitieve besluiten neemt over vaccins. In het comité van EMA dat de beoordelingen maakt, zijn de medicijnautoriteiten van alle EU-landen vertegenwoordigd.

Een boosterprik van Janssen geeft net als bij Pfizer het aantal antistoffen tegen het coronavirus een oppepper. Die booster is volgens deskundigen nodig, omdat na verloop van tijd de antistoffen afnemen. Het immuunsysteem beschikt overigens ook nog over andere mechanismen, zoals zogeheten T-cellen, die onthouden hoe een virus of een stukje daarvan eruitziet. Maar het op peil houden van antistoffen is onder meer volgens de Gezondheidsraad een belangrijke manier om voldoende beschermd te blijven tegen corona.

In Nederland wordt het Janssen-vaccin niet meer standaard ingezet, vanwege de iets lagere bescherming en de zeldzame bijwerkingen. Op aanvraag is het nog wel beschikbaar.