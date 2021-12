Forum voor Democratie vindt ‘kartelakkoord’ maar niets

Forum voor Democratie is bepaald niet te spreken over het nieuwe coalitieakkoord dat VVD, D66, CDA en ChristenUnie woensdag presenteerden. De partijen willen volgens FVD “méér immigratie, méér klimaatplannen en méér EU”. In een statement noemt de partij het akkoord “in alles een voortzetting van de agenda van het kartel: dezelfde ideeën, aangedragen en uitgevoerd door dezelfde mensen”.

Dat er een minister voor Klimaat en Energie komt, bevestigt volgens Forum “het klimaatfetisjisme en de betuttelende controledwang” van het aanstaande kabinet. In wat FVD een “kartelakkoord” noemt, maakt de coalitie “geld vrij voor ontwikkelingshulp, illegalenopvang en een Nationaal Slavernijmuseum, terwijl er structureel wordt bezuinigd op zorg voor Nederlanders”. Burgers worden straks ook nog eens “geplaagd” door een suikertaks en rekeningrijden, hekelt de partij van Thierry Baudet.