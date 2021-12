GGD heeft 9000 extra mensen nodig voor versnelling boosters

De GGD’en hebben 9000 extra mensen nodig voor de versnelling van de boosterprikcampagne, zo laat de koepelorganisatie GGD GHOR Nederland weten. De totale GGD-capaciteit voor de prikcampagne moet groeien van 18.000 naar zo’n 27.000 mensen.

Demissionair coronaminister Hugo de Jonge kondigde deze week aan dat de boosterprikcampagne versneld wordt. Dat wil zeggen dat alle 18-plussers uiterlijk in de tweede helft van januari een boosterprik krijgen aangeboden, aldus de minister. De GGD is verantwoordelijk voor het zetten van het grootste deel van de prikken.

Op de website ggdreservisten.nl zijn tot dusver zo’n 12.000 aanmeldingen binnengekomen van mensen die willen helpen bij de boosterprikcampagne. Maar of al deze mensen geschikt zijn om te helpen wordt nog uitgezocht, aldus een woordvoerder van de GGD. “Er wordt gekeken of ze voldoende gekwalificeerd zijn. Of ze bevoegd zijn om medische handelingen uit te voeren, ervaring hebben en of ze voldoende uren per week beschikbaar zijn.” Uitzendbureaus helpen de GGD met de selectie.

Daarnaast helpen er ook medewerkers van het Rode Kruis, studenten en medewerkers van Defensie bij het prikken.

Op dit moment zijn er 85 GGD-priklocaties in bedrijf. Daar komen er in de komende maand nog 15 bij. Ook zijn er 40 zogenoemde “satellietlocaties”, die één of een paar dagen per week open zijn. Dat zijn volgens de GGD-woordvoerder locaties die worden ingericht op plekken waar op een zeker moment specifieke vraag is naar vaccinaties, zoals bijvoorbeeld in bepaalde wijken. Tot slot zijn er 10 XXL-priklocaties van de GGD open.