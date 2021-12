HRW: Tiësto, Garrix en AfroJack moeten festival in Riyad afzeggen

Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch heeft een oproep gedaan aan alle grote internationale sterren om hun duurbetaalde optredens komende week in Saoedi-Arabië af te zeggen. Ze zijn daar voor het MDL Best Soundstorm Festival. Tijdens het grote muziekevenement in Riyad treden grote Nederlandse dj’s als Tiësto, Martin Garrix en AfroJack op.

Volgens de organisatie zouden de artiesten moeten afzeggen omdat zij meewerken aan het “whitewashen” van de vele schaduwkanten van het land. “De artiesten die daar optreden zouden zich uit moeten spreken over de mensenrechten in Saoedi-Arabië, of niet op moeten treden”, schrijft de mensenrechtenclub op zijn website. Het festival wordt volgens HRM grotendeels bekostigd door de Saoedische overheid. “De artiesten zouden afstand moeten nemen van de pogingen van het land om zijn vreselijke daden op het gebied van de mensenrechten wit te wassen.”

Het MDL Beast Soundstorm Festival vindt voor de derde keer plaats. De belangrijkste optredende artiesten zouden bedragen van zes getallen krijgen voor hun aanwezigheid in Riyad, stelt Human Rights Watch.

De woordvoerders van Tiësto, Martin Garrix en AfroJack reageerden woensdag niet op het verzoek om een reactie te geven.