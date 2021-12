Inhoudelijke behandeling moordzaak Els Slurink in februari 2022

De strafzaak over de moord op de Groningse psychologe Els Slurink wordt op 15 en 16 februari 2022 inhoudelijk behandeld. Het is dan bijna 25 jaar geleden dat de vrouw levenloos in haar woning werd gevonden. Voorafgaand aan de zitting wordt nog aanvullend DNA-onderzoek verricht. Verdachte Jahangir A. blijft in voorarrest.

Woensdag was de vierde en laatste inleidende zitting bij de rechtbank in Groningen. Volgens het Openbaar Ministerie heeft A. Slurink vermoord. De 33-jarige vrouw werd 21 maart 1997 dood aangetroffen. De klinisch psychologe bleek ’s nachts met een schaar in het hart gestoken. Het wapen is nooit gevonden. Wel werd onder een nagel DNA van een onbekende man aangetroffen.

De zaak werd een cold case. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) stelde in januari 2020 vast dat het een mengprofiel van minimaal twee personen betreft, waaronder dat van A. De 45-jarige man werd begin dit jaar aangehouden in Geldrop. Uit een tegenonderzoek door The Maastricht Forensic Institute (TMFI), op verzoek van A., bleek eveneens dat het celmateriaal onder de nagel van het slachtoffer van hem afkomstig moet zijn.

A. heeft geen verklaring voor de match. Hij zou Slurink nooit hebben gekend. Zijn advocaat denkt dat het DNA via een omweg op Slurink terecht is gekomen, bijvoorbeeld via de supermarkt.

Net als bij de vorige drie pro-formazittingen was hij woensdag afwezig. A. moet van de rechter verplicht aanwezig zijn bij de inhoudelijke behandeling.