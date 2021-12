Johan Vollenbroek ziet ‘ontsporing stikstofdossier’ doorgaan

Volgens milieuorganisatie MOB, die het stikstofbeleid van de overheid vaak met succes heeft bestreden, gaat “de ontsporing in het stikstofdossier onverminderd voort”. In het regeerakkoord staan volgens voorzitter Johan Vollenbroek wel een aantal positieve doelstellingen, zoals het sneller verminderen van de stikstofuitstoot, maar ontbreekt het “volledig aan concrete plannen”.

“Zwaar teleurstellend” noemt Vollenbroek dat. “De intenties lijken wel goed, maar dat lijken ze al tien jaar. Het is allemaal veel te weinig uitgewerkt.” De voorzitter van MOB vindt het positief dat het kabinet de uitstoot van stikstofverbindingen die schadelijk zijn voor de natuur – en de gezondheid – tegen 2030 wil halveren. Dat is in lijn met een veelbesproken advies van de commissie-Remkes. Over de invulling is hij minder te spreken. Het akkoord bevat volgens Vollenbroek “veel te veel blabla”.

MOB voerde onder meer met succes juridische strijd tegen het Programma Aanpak Stikstof (PAS), dat in 2019 sneuvelde voor de Raad van State. Ook tegen provinciaal stikstofbeleid won de organisatie veel zaken.

Vollenbroek vindt dat het nieuwe kabinet blundert met het handhaven van zogenoemde “latente ruimte” in vergunningen. Dat is uitstoot die op papier is toegestaan in vergunningen en in de praktijk niet wordt gebruikt. Die ruimte is verhandelbaar en dat “loopt nu volledig uit de hand”, stelt de MOB-voorzitter. “Zonder een snelle wetswijziging op dit punt is het akkoord een papieren tijger.”

“Nederland blijft hierdoor nog vele jaren op het stikstofslot met schade voor de economie”, vat Vollenbroek het samen. “Hoe is dit nu mogelijk, 2,5 jaar na de PAS-uitspraak van Raad van State?”