Kabinet trekt 35 miljard euro extra uit voor klimaatmaatregelen

Het nieuwe kabinet belooft de komende tien jaar 35 miljard euro uit trekken voor klimaatmaatregelen. Dat geld komt via een zogenoemd klimaat- en transitiefonds beschikbaar. Het geld is onder andere bedoeld voor de aanleg van warmte-, waterstof- en elektriciteitsnetten. Daarnaast wordt het geld uitgegeven aan het verduurzamen van gebouwen en de mobiliteitssector. Het extra bedrag komt bovenop de al bestaande subsidieregelingen voor duurzame energie, de zogeheten SDE++-subsidie.

In het coalitieakkoord wordt ook gerept over het versnellen van de procedures omdat grote projecten op het gebied van energie-infrastructuur nu te traag vorderen, zo valt te lezen. Daar wil het nieuwe kabinet een slag in maken door bij dit soort procedures ook gebruik te maken van een aanpak die vergelijkbaar is met die van de Crisis- en Herstelwet. Die is bedoeld is om infrastructurele projecten te versnellen.

Volgens de opstellers van het coalitieakkoord is het belangrijk dat er voldoende vakmensen zijn om de klimaattransitie vorm te geven. Daarom wordt met onderwijsinstellingen, overheden en sociale partners gewerkt aan het opleiden van voldoende mensen. Waar nodig zullen ook mensen worden omgeschoold.