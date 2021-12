Kamerleden danken De Jonge in zijn mogelijk laatste coronadebat

Verscheidene Tweede Kamerleden hebben tijdens het coronadebat Hugo de Jonge bedankt voor zijn werk. Ze deden dat omdat dit mogelijk zijn laatste debat als minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is. Ook namen meerdere partijen het voor hem op na een aanval van Tunahan Kuzu van DENK.

Kuzu sorteerde vast voor op het vertrek van De Jonge, ook al is nog niet officieel bekendgemaakt dat hij op zijn ministerie vervangen zal worden. “Maar van sommige mensen neem je graag twee keer afscheid”, zo zei hij. De parlementariër zei dat je vertrekkende ministers hoort te bedanken, maar niet te weten waarvoor precies. Hij kwam vervolgens met een lange lijst besluiten die wat hem betreft verkeerd waren.

Meerdere Kamerleden hadden kritiek op de manier waarop het debat soms op de man gespeeld was. Een van hen was VVD’er Aukje de Vries. Zij wilde haar “respect uitspreken” voor zijn inzet en doorzettingsvermogen. “Dat is gebeurd vaak in een rauwe omgeving die ook behoorlijk persoonlijk een aanslag kan doen op de mensen.” Ook De Jonges partijgenoot Joba van den Berg (CDA) en Mirjam Bikker (CU) namen het voor de minister op.

“De minister van VWS en ik kunnen heel fors botsen op inhoud, maar de afgelopen vijftien jaar heb ik ook geen minister meegemaakt die zo goed was ingevoerd op alle dossiers”, zei PVV-Kamerlid Fleur Agema. Liane den Haan en Nilüfer Gündoğan (VOLT) spraken eveneens hun steun en waardering voor het kabinet uit. SGP’er Chris Stoffer zei de minister “de kracht van rust” te gunnen.

Lisa Westerveld zei wel eens van mening verschild te hebben met het kabinet, “maar ze hebben ontzettend hard gewerkt”. Caroline van der Plas (BBB) zei dat inhoudelijke discussies met de minister niet betekenen dat ze iets tegen “Hugo de Jonge als persoon” heeft. Ook zij dankte de leden van het kabinet voor hun harde werk, want “daar heeft het niet aan gelegen”.

Formeel is er nog geen besluit genomen over wie de minister van Volksgezondheid wordt in het volgende kabinet. Wel meldde NRC vorige week dat die minister niet van het CDA zal zijn.