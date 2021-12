Kort geding tegen Thierry Baudet over Holocaustvergelijking

Tweede Kamerlid Thierry Baudet moet zich woensdagmiddag tijdens een kort geding verantwoorden voor zijn uitspraken waarin hij de coronamaatregelen van het kabinet vergelijkt met de Holocaust. Het kort geding tegen de leider van Forum voor Democratie is aangespannen door het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) en het Centraal Joods Overleg. Het geding wordt gesteund door vier Joodse overlevenden van de Tweede Wereldoorlog. De zaak is voor belangstellenden vanaf 13.30 uur te volgen via een livestream.

Baudet deed de uitspraken in november via sociale media. Hij zei onder meer dat ongevaccineerden “de nieuwe Joden zijn en dat de wegkijkende uitsluiters de nieuwe nazi’s en NSB’ers zijn”. Hiermee bagatelliseert hij de Holocaust, aldus de twee organisaties.

Baudet plaatste ook drie foto’s naast elkaar, van een kind met een Jodenster dat wacht op deportatie, een foto waarmee Baudet suggereerde dat een ongevaccineerd kind niet naar een sinterklaasfeest mocht naast een foto van een kind dat na zwemles buiten wordt afgedroogd.

Centraal Joods Overleg en het CIDI noemen de uitingen ernstig beledigend en onnodig grievend voor de vermoorde slachtoffers van de Holocaust, overlevenden en nabestaanden. Ze eisen bij de Amsterdamse rechtbank, op last van een dwangsom van 25.000 euro per dag, dat Baudet de uitlatingen verwijdert van sociale platforms. Ook willen ze dat hij beeldmateriaal van de Holocaust niet langer gebruikt in het kader van het coronadebat.

De FVD-leider deed zijn uitspraken in een reactie op Maurice de Hond. De opiniepeilers maakte zelf ook een vergelijking met de situatie van zijn Joodse ouders.