Kunstbeurs Tefaf Maastricht ook volgend jaar maart uitgesteld

De internationale kunst- en antiekbeurs Tefaf Maastricht die voor volgend jaar maart gepland stond, gaat opnieuw niet door wegens de voortdurende onzekerheid rond het coronavirus, meldde het bestuur woensdag.

Het bestuur kijkt nog of het mogelijk is de kunstbeurs later in het jaar alsnog in Maastricht te organiseren.

De Tefaf Maastricht wordt altijd in maart gehouden. Dit jaar ging de beurs in die maand ook al niet door vanwege het coronavirus. De beurs werd toen verschoven naar mei en vervolgens naar september, maar werd uiteindelijk afgelast. Er werd toen wel een virtuele beurs online gehouden. In 2020 moest de beurs halverwege worden afgebroken wegens corona.

Tefaf trekt normaal zo’n 70.000 bezoekers naar Maastricht.