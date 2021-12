Martijn Koning hoopt dat Baudet-uitspraak impact heeft in Kamer

Cabaretier Martijn Koning hoopt dat de uitspraak in de zaak over de Baudet-tweets over de Holocaust navolging krijgt in de Tweede Kamer. Dat stelde de cabaretier, die eerder dit jaar botste met Baudet in het programma Jinek, woensdag in de talkshow HLF8.

De rechter verbood Baudet woensdag nog langer de Holocaust en de Tweede Wereldoorlog te gebruiken in zijn protesten tegen het coronabeleid. “Misschien zet het ook door naar de toon in de Kamer”, aldus cabaretier Koning. “En wordt ook daar weer iets normaler met elkaar omgegaan en op woorden gepast.”

Koning raakte naar eigen zeggen “onlosmakelijk verbonden” met Baudet toen hij een pittige column voordroeg in de talkshow Jinek. Baudet werd boos en liep weg uit de uitzending. RTL distantieerde zich in eerste instantie van de column en bood excuses aan Baudet aan. Later legden de cabaretier en de zender hun ruzie bij.

De cabaretier kreeg na de veelbesproken column duizenden doodsbedreigingen. Hij stelde eerder dat de politie hem heel goed heeft geholpen in die periode.