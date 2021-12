Milieuorganisatie vindt kerncentrales ‘krankzinnig onverantwoord’

Milieuorganisatie WISE noemt de keuze om te beginnen met de realisatie van twee nieuwe kerncentrales krankzinnig onverantwoord. Campagneleider op het gebied van kernenergie Gerard Brinkman zegt dat het kabinet de verantwoordelijkheid blijft ontduiken. “Door te kiezen voor kernenergie maar geen enkele oplossing voor het afvalprobleem te bieden, zitten komende generaties straks met een milieuprobleem van dezelfde proporties als de stikstof-, klimaat- en biodiversiteitscrisis.”

In het coalitieakkoord staat dat de kerncentrale in Borssele langer open zal blijven “uiteraard met oog voor de veiligheid”. Daarnaast gaat het kabinet stappen zetten voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales. Daarbij zegt het kabinet dat het wil zorgen voor “veilige, permanente opslag van kernafval”.

Brinkman verwacht niet dat er een veilige, permanente opslag gevonden kan worden voor kernafval: “Welke gemeente wil dit opslaan? Het lijkt ons stug dat je die opslag gaat vinden in de komende regeerperiode van vier jaar.” De campagneleider van WISE zegt dat het kabinet dan eerst maar moet zoeken naar die veilige opslag, voordat er een beslissing wordt genomen over kerncentrales. Uiteindelijk verwacht de organisatie dat de kerncentrales niet gebouwd kunnen worden. “Er is geen draagvlak en geen businesscase”, aldus Brinkman. Wel vreest de organisatie dat het een vertraging oplevert in de energietransitie.

In het coalitieakkoord staat dat door kerncentrales neer te zetten Nederland qua energie ook minder afhankelijk wordt van de import van gas. Daarnaast wil het kabinet de kerncentrales inzetten voor de productie van waterstof. Hier is Brinkman sceptisch over. “Een recent onderzoek liet zien dat dit zorgt voor een dure productie van waterstof.”