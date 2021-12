Militairen zetten boostervaccinaties in Gelderland

De eerste groep militairen helpt woensdag op verschillende vaccinatielocaties in Gelderland met het zetten van boosterprikken. Ongeveer veertig militairen gaan onder meer op locaties in Arnhem en Ede aan de slag. Een dag eerder heeft de groep een training gekregen om coronavaccinaties te zetten.

De woordvoerder van het ministerie van Defensie dacht eerder dat de militairen op dinsdag al boosterprikken zouden zetten. Dit bleek uiteindelijk woensdag te zijn.

Het is mogelijk dat de GGD meer militairen wil inschakelen om te helpen bij de boostercampagne. “Dat is afhankelijk van de vraag van de GGD en de situatie in de toekomst”, meldde Defensie eerder al.

Om de boostercampagne te versnellen, zijn verscheidene groepen opgeroepen voor hulp. Op de website ggdreservisten.nl kwamen tot afgelopen vrijdag 11.000 aanmeldingen binnen. Die site ging een week daarvoor online.