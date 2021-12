Miljard euro extra om veiligheid en justitie te versterken

VVD, D66, CDA en ChristenUnie zijn van plan een “forse investering” te doen in veiligheid en justitie. “Van wijkagent en recherche tot rechtspraak, Openbaar Ministerie (OM), gevangeniswezen en reclassering”. Een gedetailleerde uitwerking van die investeringen is er voor zover bekend nog niet, maar er zou in totaal structureel een miljard euro per jaar extra voor uitgetrokken worden.

De landelijke recherche kan meer mensen aannemen en de kroongetuigenregeling wordt aangepast, staat in het nieuwe coalitieakkoord. Er wordt ook meer geïnvesteerd in samenwerking met het buitenland én tussen de politie en de boa’s. Er wordt expliciet bij gezegd dat de grondslagen om gegevens uit te wisselen en te gebruiken wettelijk vastgelegd moeten zijn, en dat daar ook goed toezicht op moet zijn. Onder het huidige kabinet-Rutte kwam op verschillende diensten kritiek vanwege de manier waarop gegevens verwerkt en gebruikt worden, bijvoorbeeld door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, de landmacht en de Belastingdienst.

De werkwijze in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) wordt ook opnieuw tegen het licht gehouden. Die wordt vergeleken met het gevangenisregime waaronder maffialeden in Italië worden opgesloten. Ook belooft de nieuwe coalitie, die in samenstelling identiek is aan de huidige, het bewaken en beveiligen van onder meer personen te verbeteren. Zo moeten onder anderen politici, bestuurders, misdaadbestrijders en anderen die bedreigd worden, beter beschermd kunnen worden.

Het zogeheten stelsel bewaken en beveiligen staat ook journalisten bij die vanwege hun werk bedreigd worden. De partijen zeggen “pal voor de persvrijheid” te staan. Daarom wordt ook geld gestoken in een fonds voor journalisten die geen vaste werkgever hebben, maar wel geld moeten uitgeven aan veiligheidsmaatregelen. Veel fotografen, cameramensen, verslaggevers en anderen die voor de media werken, zijn freelancers.