Nederlandse donatie vaccins aan Covax komt op gang

Van de 22,55 miljoen doses coronavaccin die Nederland dit jaar doneert aan het internationale vaccinatieprogramma Covax hebben inmiddels 17 miljoen doses een bestemming gekregen. Daarvan zijn zo’n 5 miljoen gedoneerde vaccins aangekomen in onder meer Indonesië, Kenia, Laos, Cambodja, de Filipijnen en Vanuatu, melden de demissionaire ministers Hugo de Jonge (VWS) en Tom de Bruijn van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in een brief aan de Tweede Kamer.

De Jonge schreef eind september in een brief aan de Tweede Kamer dat er tot dat moment een half miljoen doses aan het vaccinatieprogramma Covax van onder andere de Wereldgezondheidsorganisatie gedoneerd waren. Dat aantal was lager dan voorzien als gevolg van praktische problemen. Inmiddels zijn volgens de brief ruim 500.000 vaccins AstraZeneca gearriveerd in Indonesië en 750.000 in Kenia. Woensdag komen 3 miljoen van de beloofde 4,5 miljoen doses van het Janssen-vaccin aan op de Filipijnen.

De resterende 5 miljoen gedoneerde vaccins zijn nog niet aan Covax aangeboden. Deze vertraging wordt veroorzaakt doordat het gezamenlijke aanbod van vaccins vanuit de EU aan Covax, de productiecapaciteit van vaccins overschrijdt. De verwachting is volgens beide bewindslieden dat deze vaccins snel zullen worden aangeboden aan Gavi, de organisatie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het Covax-programma.