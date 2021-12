NVDE blij met regeerakkoord: nu snel omzetten in daden

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) is blij dat de coalitie een stevige reductie van de CO2-uitstoot in het regeerakkoord heeft opgenomen en er ook 35 miljard euro voor uittrekt via het Klimaatfonds. De vereniging wil graag meehelpen om de doelen “zo snel mogelijk om te zetten in daden”, zegt voorzitter Olof van der Gaag. Volgens hem zijn er snel “concrete beslissingen nodig waar de markt en netbeheerders mee aan de slag kunnen”.

Verder is de NVDE te spreken over het feit dat er ook doelen worden gesteld voor 2035 en 2040. “Duidelijkheid over de langere termijn is cruciaal voor het bedrijfsleven en netbeheerders om volop mee te kunnen doen.” Ook de stap om vergunningsprocedures te versnellen kan op goedkeuring van de NVDE rekenen.

De 5 miljard euro die de regering beschikbaar stelt voor kerncentrales zal volgens de NVDE in 2030 nog niet bijdragen aan minder CO2-uitstoot. De organisatie pleit ervoor die pot geld ook open te stellen voor andere technieken die zouden kunnen bijdragen, zodat de beste techniek kan worden gekozen.

Verder is de NVDE blij met subsidies voor warmtepompen en warmtenetten. Wel mist de organisatie nog concrete maatregelen voor de automarkt waar de verkoop van auto’s met verbrandingsmotoren in 2030 moet worden verboden. Daar zou de NVDE bijvoorbeeld meer stimulering van de particuliere markt willen zien en eisen aan zakelijke voertuigvloten vanaf 2025.