OM blij met aandacht nieuw kabinet voor bestrijding criminaliteit

Het Openbaar Ministerie (OM) is blij dat in het coalitieakkoord veel aandacht is voor veiligheid en de bestrijding van criminaliteit. “Het nieuwe kabinet ziet de urgentie van de problematiek en met de versterking van de justitiële keten is het OM in staat om de komende jaren nog meer slagen te maken”, aldus Gerrit van der Burg, voorzitter van het College van procureurs-generaal.

“Het OM heeft de afgelopen jaren last gehad van de forse bezuinigingen uit het verleden. Gelukkig zijn er intussen betere tijden aangebroken, maar die achterstanden loop je niet zomaar in”, zegt Van der Burg. Net als in de zorg en bij de politie heeft het OM te maken met personeelstekorten. De komende tijd wordt fors ingezet op het werven en opleiden van nieuwe officieren van justitie.

“De maatschappelijke opgave die voor ons ligt is groot. Het budget dat we hadden, was lange tijd niet voldoende. Het geld dat de nieuwe coalitie uittrekt voor veiligheid en criminaliteitsbestrijding is voor ons een bevestiging dat men de urgentie ziet om het OM, de rechtspraak, de politie en de advocatuur in staat te stellen hun taken zo goed mogelijk uit te voeren en de rechtsstaat overeind te houden”, aldus Van der Burg.