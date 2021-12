Onderwijsbond: actievoeren loont blijkt uit regeerakkoord

Het loont om actie te voeren, concludeert de Algemene Onderwijsbond (AOb) na de presentatie van het regeerakkoord. Zo wordt de loonkloof, het verschil in salaris tussen leraren basisonderwijs en hun collega’s in het voortgezet onderwijs, gedicht. “Daar strijden wij al jaren voor”, aldus de AOb, de grootste onderwijsbond in Nederland.

In het akkoord staat ook dat het voortgezet speciaal onderwijs, dat nu nog valt onder het primair onderwijs, wordt ondergebracht bij het voortgezet onderwijs. Ook dit wil de AOb al langere tijd. “En er lijkt een eerste stap te worden gezet naar een stabiele financiering van het wetenschappelijk onderwijs”, merkt de bond op.

De AOb vindt wel dat er te weinig wordt gedaan om het lerarentekort aan te pakken. Dit probleem kan volgens informateur Wouter Koolmees niet binnen één kabinetsperiode worden opgelost, omdat er domweg onvoldoende leraren zijn. “Dat vind ik wel een schokkend gebrek aan ambitie”, zegt Tamar van Gelder, voorzitter van de AOb. “Het woordje ‘lerarentekort’ staat één keer in het regeerakkoord, en dan alleen nog met de opmerking dat de huidige leraren meer uren zouden moeten werken. Alsof dat mogelijk zou zijn, met de huidige werkdruk”, vervolgt ze.