Opnieuw minder dan 14.000 coronagevallen, gemiddelde weer omlaag

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 13.557 positieve coronatests geregistreerd. Het is de derde dag op rij dat dit aantal onder de 14.000 zit.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde in de afgelopen week 111.890 positieve tests. Dat is 24 procent lager dan het totaal over de zeven dagen ervoor. Het is de snelste daling op weekbasis sinds 8 augustus.

Gemiddeld waren er in de afgelopen week 15.984 positieve tests per dag. Dat is het laagste niveau sinds 16 november, ongeveer een maand geleden. Het gemiddelde daalt voor de tiende dag op rij.

Amsterdam telde 688 positieve tests, Den Haag 466 en Rotterdam 447. In Utrecht kregen 314 mensen te horen dat ze het coronavirus hebben opgelopen. In Almere werden 197 besmettingen vastgesteld. Vier gemeenten hadden geen enkele positieve test.

Het RIVM kreeg de afgelopen dag 41 meldingen dat coronapatiƫnten aan de gevolgen van de besmetting zijn overleden. Onder hen zijn zijn vier inwoners van Amsterdam en vier inwoners van het Friese Dantumadiel. Eindhoven telde drie sterfgevallen, Apeldoorn en Hardenberg elk twee. Dat het overlijden van deze mensen nu is geregistreerd, wil niet zeggen dat ze de afgelopen dag zijn overleden.

In de afgelopen week zijn 414 sterfgevallen geregistreerd; gemiddeld zo’n 59 per dag.