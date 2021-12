Partijen bespreken laatste details voor presentatie akkoord

VVD, D66, CDA en ChristenUnie zijn woensdag aan hun laatste overleg begonnen, voordat ze hun nieuwe coalitieakkoord presenteren. De vier partijen bespreken de ontvangst van het akkoord in hun fracties, die zich er dinsdag over bogen. Maar problemen worden daarbij niet meer verwacht.

Bij CU-leider Gert-Jan Segers leek er geen enkele twijfel meer. “It giet on. We gaan nu echt een akkoord presenteren.” Zijn secondant Carola Schouten zei dat “het werk is gedaan. We moeten nu echt aan de slag. We gaan de laatste punten bespreken. Maar de bedoeling is echt om het coalitieakkoord te presenteren”.

Andere onderhandelaars hielden nog een minimale slag om de arm. “Ik vind het wel spannend, de laatste dag. Ik heb er wel zin in. We gaan nu bespreken hoe het in de fracties ging, hopelijk straks de presentatie”, zei Sophie Hermans van de VVD.