Partijleiders bescheiden bij presentatie plannen

Bij de presentatie van het nieuwe coalitieakkoord stelden de partijleiders van VVD, D66, CDA en ChristenUnie zich bescheiden op. We weten dat het vertrouwen in de overheid laag is, zei VVD-voorman en demissionair premier Mark Rutte. Hij benadrukte ook in samenwerking met de Kamer het vertrouwen in de overheid te willen herstellen.

“U hoort ook van mij geen woorden van trots of tevredenheid”, verklaarde Sigrid Kaag (D66). Het nieuwe kabinet zal volgens haar met “bescheidenheid en gepast realisme” aan de slag gaan. Met het akkoord wordt de “balans hersteld”, vindt CDA’er Wopke Hoekstra. “Welvaart en welzijn, vrijheid en verantwoordelijkheid, economie en klimaat gaan hand in hand.”

Volgens Gert-Jan Segers van de ChristenUnie heeft de politiek de afgelopen jaren “lang niet altijd geleverd waar mensen naar snakken en waar mensen recht op hebben”. Het nieuwe kabinet zal dat niet zomaar veranderen. De coalitie is “geen toverstaf” die de zaken zo weer op orde heeft. De vier partijen hebben de handen ineengeslagen “in het belang van dit prachtige land”, aldus Segers.

Ondanks de nederigheid van de partijleiders bij de presentatie van het akkoord, benadrukten ze stuk voor stuk ook hun ‘overwinningen’. Ze noemden elk juist die voorstellen die voor hun eigen partij belangrijk zijn.