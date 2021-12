Piets weerbericht: droge weer heeft vandaag de overhand

Verkeerswaarschuwing: de komende dagen, avonden en nachten kan het nevelig worden en er kans mist ontstaan.

In het Waddengebied en in het IJsselmeergebied is de kans groot dat de zon erdoor komt. Verder blijft het bewolkt en nevelig met soms wat lichte regen of motregen. Het droge weer heeft vandaag de overhand. Overdag nog altijd een hoge temperatuur van 9 tot 11 graden. De wind uit west tot zuidwest is zwak tot matig. In het Waddengebied af en toe vrij krachtig. Vanavond en de komende nacht kans op mist en dichte mist met ongeveer 6 graden.