Rechter doet om 17.15 uur uitspraak in kort geding tegen Baudet

De voorzieningenrechter van de rechtbank in Amsterdam doet woensdagmiddag om 17.15 uur uitspraak in het kort geding tegen Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet. Hij moest zich in de rechtbank van Amsterdam verantwoorden voor zijn tweets waarin hij de coronamaatregelen van het kabinet vergelijkt met de Holocaust.

De rechter zei aan het slot van de zitting dat ze het belangrijk vindt onmiddellijk uitspraak te doen “omdat ik zie dat het direct tot maatschappelijke onrust leidt.” Ze refereerde aan reacties op Twitter. Een twitteraar deelde woensdag bijvoorbeeld tijdens de zitting een foto van het hek van het concentratiekamp Auschwitz, met de tekst “QR-code macht frei”.

Het kort geding is aangespannen door het Centrum Informatie en Documentatie Israƫl (CIDI) en het Centraal Joods Overleg. Tijdens het geding kwamen ook Joodse overlevenden van de Tweede Wereldoorlog aan het woord.