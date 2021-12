Regels voor vestiging grote datacentra worden aangescherpt

De regels voor de vestiging van grote datacentra in ons land worden aangescherpt. Volgens de coalitiepartijen leggen deze ondernemingen “een onevenredig groot beslag op de beschikbare duurzame energie in verhouding tot de maatschappelijke en/of economische meerwaarde.” De landelijke overheid gaat zich er meer mee bemoeien.

In Zeewolde is veel discussie over de komst van een groot datacenter van Meta, het moederbedrijf van Facebook. Het lokale bestuur is voor de komst van het Amerikaanse concern. Tegenstanders wijzen erop dat het bedrijf te veel stroom gebruikt en landbouwgrond verloren gaat. Donderdag beslist de gemeenteraad erover.

De nieuwe coalitie komt met de aanscherping tegemoet aan de wensen van de Tweede Kamer. Daar nam naar aanleiding van Zeewolde de roep toe om meer nationale sturing en beleid bij de komst van dit soort bedrijven. Eerder was er ook al veel gedoe over de bouw van een datacenter van Microsoft in Noord-Holland. De provincie zette daar uiteindelijk een streep door.