SGP-leider Van der Staaij: gemengde gevoelens bij coalitieakkoord

SGP-leider Kees van der Staaij heeft “gemengde gevoelens” bij de inhoud van het coalitieakkoord. Hij schrijft op de website van de partij “absoluut niet gerust” te zijn op “welke kant het opgaat”. De voorman doelt daarmee op de passages over medisch-ethische kwesties, het regenboogakkoord en de vrijheid van onderwijs, zegt hij.

Ook vreest hij dat de financiĆ«le rekening van alle plannen bij de jongere generaties belandt. Van der Staaij wil erop letten of de plannen betaalbaar zijn en goed uit te voeren. “FinanciĆ«le degelijkheid hoort een basisregel te zijn van goed beleid.”

De SGP-voorman is wel te spreken over de versterking van politie, justitie en defensie. Ook vindt hij het goed dat “zo lang na de verkiezingen en na een turbulente formatieperiode, de normale politiek en staatsrechtelijke verhoudingen weer hersteld worden”. Van der Staaij benadrukt het belang van een volwaardig kabinet dat toekomstgericht beleid kan maken. Hij wil een kabinet dat aanspreekbaar is “en bovendien: controleerbaar”.