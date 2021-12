Supermarktenkoepel steunt aandacht van coalitie voor gezond eten

Supermarktenkoepel Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) staat achter de aandacht die de coalitie in haar plannen heeft voor gezond voedsel. Zo willen de partijen een suikertaks instellen om mensen te bewegen minder suiker te eten en ook moet de zoutinname omlaag. Verder zijn er plannen voor het verhogen van de transparantie over hoe alle verkochte artikelen duurzaam en diervriendelijk worden en moeten boeren een eerlijke prijs krijgen. Volgens het CBL zet de branche zich daar al jaren voor in.

GroentenFruit Huis, de belangenvereniging van bedrijven die actief zijn in de handel in groenten en fruit, is zeer verheugd met de wens om de btw op die producten naar 0 procent terug te brengen. Daar maakt die organisatie zich al langer hard voor, maar pas door een recent besluit van de Europese Unie wordt dat mogelijk, volgens GroentenFruit Huis is dat een “verstandig besluit”. “Iedereen moet de mogelijkheid hebben om te kunnen kiezen voor een gezonde leefstijl ongeacht zijn of haar inkomen.”

Ondertussen vindt de TAPP Coalition, die wil dat er een eerlijke vleesprijs wordt betaald waar ook alle negatieve effecten van de veeteelt worden meegewogen maar ook boeren een eerlijke prijs krijgen, dat het nieuwe kabinet niet genoeg doet. TAPP Coalition denkt bijvoorbeeld aan een toeslag op vlees en zuivel om zo het milieu en dierenwelzijn te bevorderen.

Directeur Jeroom Remmers van TAPP Coalitie vindt dat de coalitiepartijen door geen eerlijke vleesprijs in hun plannen op te nemen, niet naar de eigen kiezers luisteren. “Een ruime meerderheid van de stemmers op VVD, D66, CDA en ChristenUnie wil juist dat de regering de te goedkope kiloknallervleesprijs corrigeert, om zo winst te boeken voor klimaat, milieu, volksgezondheid en lagere zorgkosten.”

TAPP Coalition is wel blij met de suikertaks en het afschaffen van de btw op groente en fruit.