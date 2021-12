Thierry Baudet verliest kort geding over Holocaustvergelijking

Tweede Kamerlid Thierry Baudet moet uitspraken waarin hij de coronamaatregelen van het kabinet vergelijkt met de Holocaust binnen 48 uur verwijderen van sociale media. Dat bepaalde de voorzieningenrechter van de rechtbank in Amsterdam woensdag na een kort geding dat was aangespannen door het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI), het Centraal Joods Overleg en vier Joodse overlevenden van de Tweede Wereldoorlog.

Ook bepaalde de rechter dat Baudet het beeldmateriaal van de Holocaust niet langer mag gebruiken in het kader van het coronadebat. De rechter wees de vorderingen van de eisers toe en verklaarde de betreffende tweets van Baudet onrechtmatig. “U heeft zich onnodig grievend uitgelaten jegens slachtoffers en nabestaanden van de Holocaust”, oordeelde de rechter. “Het recht op de vrijheid van meningsuiting voor een volksvertegenwoordiger is niet onbegrensd.” De rechter verbond aan haar vonnis om vier tweets te verwijderen een dwangsom van 25.000 euro per dag.

De rechter deed direct uitspraak omdat ze zag dat de zaak tot maatschappelijke onrust leidt. Ze oordeelde dat aan de vrijheid van meningsuiting verplichtingen en verantwoordelijkheden zijn verbonden. Zo mogen uitlatingen voor anderen niet onnodig grievend zijn of inbreuk maken op hun fundamentele rechten. De rechter oordeelde dat Baudet hier onvoldoende rekening mee heeft gehouden.

Baudet deed de uitspraken in november via sociale media. Hij zei onder meer dat ongevaccineerden “de nieuwe Joden zijn en dat de wegkijkende uitsluiters de nieuwe nazi’s en NSB’ers zijn”. De rechter oordeelde dat de vergelijking mank gaat. “Voor Joden bestond geen mogelijkheid om met een vaccinatie of test alsnog toegang te krijgen”, aldus de rechter.

Baudet plaatste ook drie foto’s naast elkaar, van een kind met een Jodenster dat wacht op deportatie, een foto waarmee Baudet suggereerde dat een ongevaccineerd kind niet naar een sinterklaasfeest mocht.

De Joodse organisaties noemden de vergelijkingen ernstig beledigend en onnodig grievend voor de slachtoffers van de Holocaust, overlevenden en nabestaanden.

Direct na de uitspraak liet Forum voor Democratie via Twitter weten “uiteraard” in hoger beroep te gaan. “De vrijheid van meningsuiting wordt door de rechter aan banden gelegd. Een totaal hallucinante uitspraak”, aldus de partij.