Vakbond: geef ook voortgezet onderwijs langer kerstvakantie

Onderwijsvakbond Leraren in Actie (LIA) roept de demissionaire regering op ook het voorgezet onderwijs een week eerder kerstvakantie te geven. Volgens de bond zorgt de afnemende werking van eerdere coronavaccinaties in combinatie met de oprukkende omikronvariant van het coronavirus voor een “onveilige werksituatie” op de scholen.

Het basisonderwijs zou in eerste instantie op 24 december kerstvakantie krijgen, maar gevreesd wordt dat leerlingen dan snel daarna familieleden kunnen besmetten tijdens kerstbezoek. Als de vakantie eerder begint, hebben schoolgaande kinderen een week voor Kerstmis minder onderling contact en is de kans op besmetting kleiner, is de gedachte.

“Vanwege verminderde effectiviteit van bescherming door vaccinatie zijn onderwijspersoneel en leerlingen in het voortgezet onderwijs onvoldoende beschermd tegen besmetting en mogelijk ook tegen ernstige ziekte”, stelt de bond.

De werking van het coronavaccin kan na verloop van tijd afnemen. De overheid wil mede daarom nu vaart maken met de boosterprikcampagne. RIVM-baas Jaap van Dissel zei woensdag in de Tweede Kamer dat twee vaccinaties van AstraZeneca niet lijken te beschermen tegen ziek worden door de omikronvariant. “Wij vragen daarom de VO-scholen in lijn met het voorzorgprincipe gelijktijdig met het basisonderwijs een week voor de kerstvakantie te sluiten”, aldus LIA.

Volgens de vakbond moet de regering ook “snel en met voorrang” kijken naar goede ventilatie in schoolgebouwen. Volgens het RIVM helpt dat om besmettingen via de lucht te beperken. De bond stelt dat veel mensen samenkomen in de scholen en er vaak onvoldoende voorzorgsmaatregelen zijn om besmettingen tegen te gaan. De vakbond spreekt de hoop uit dat “met de te nemen veiligheidsmaatregelen de scholen na de kerstvakantie weer zo snel mogelijk open kunnen gaan en blijven”.