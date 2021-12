VCP: grote behoefte aan herstel vertrouwen

Er is een grote behoefte aan herstel van vertrouwen nu Nederland zo sterk verdeeld en gepolariseerd is. Het is aan een nieuw kabinet om van de samenleving weer een coherent geheel te maken en het vertrouwen in overheid, instituties en politiek te herstellen, stelt de Vakcentrale voor Professionals (VCP) in een eerste reactie op het coalitieakkoord.

De VCP zegt dan ook dat er een grote opdracht ligt voor de politiek en het kabinet die veel verder reikt dat het regeerakkoord. “Deze coalitie belooft nieuw elan, maar in elan kun je niet wonen”, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Volgens de VCP zijn grote maatschappelijke thema’s afgelopen jaren blijven liggen. Er is volgens de VCP veel onvrede in de maatschappij en veel onzekerheid door onder meer corona, de ontwikkelingen op de woningmarkt, de toeslagenaffaire en scheefgroei op de arbeidsmarkt. “De samenleving is ontwricht. Veel mensen hebben het gevoel dat ze de grip op hun leven zijn kwijtgeraakt. Daarnaast zijn er grote groepen voor wie de samenleving te complex is geworden”, aldus Van Holstein. “Het ontbreekt aan een gerichte agenda tegen de polarisatie.”

De investeringen in onderwijs en defensie die de coalitie nu doet, zijn een begin om de publieke sector weer gezond te krijgen, maar het is nog niet voldoende om het achterstallig onderhoud te herstellen, vindt de VCP. “Met het deels terugdraaien van jarenlange bezuinigingen zijn we er echt nog niet. In veel sectoren is de rek er al jaren uit door aanhoudende werkdruk en gebrek aan middelen. Professionals in de zorg, onderwijs, veiligheid en uitvoering moeten de ruimte krijgen om hun werk naar behoren te doen en maatwerk te leveren waar dat nodig is. Want de overheid moet niet tegenover de burger staan, maar naast de burger.”

Voorzitter Reinier Castelein van vakbond De Unie laat een vergelijkbaar geluid horen. “Coronamaatregelen, die telkens gefaseerd andere groepen raken, beschadigden de voorheen al sterk gepolariseerde samenleving. Het kabinet heeft de afgelopen maanden nul punten gescoord op verbinding. Elf maanden formeren heeft wat er nog restte aan vertrouwen weggevaagd. Je verwacht dan van een regeerakkoord en een nieuw kabinet méér dan bezweringsformules als ‘omzien naar elkaar’.” Volgens Castelein is het tijd voor nieuwe ministers om het vertrouwen van de samenleving te herwinnen.