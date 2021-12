VVD vindt late besluit over schoolsluiting ‘ongelukkig’

De VVD had liever gewild dat het kabinet eerder een besluit had genomen over het al dan niet sluiten van de basisscholen voor de kerstvakantie. Kamerlid Aukje de Vries noemt het “ongelukkig” dat de schoolsluiting nog geen week vooraf werd bekendgemaakt. “Ik vind het heel veel vragen van onderwijs en ouders om flexibiliteit op te brengen.”

Het Outbreak Management Team (OMT) heeft meerdere keren geadviseerd om een langere kerstvakantie te overwegen. De kerstvakantie zou dit jaar een dag voor Kerstmis beginnen en de medisch experts vrezen dat kinderen op school corona oplopen en het tijdens kerstbezoek doorgeven aan hun grootouders.

De Vries vindt het dan ook “verdedigbaar” dat het kabinet tot deze keuze overgaat. De opmars van de besmettelijkere Omikron-variant is volgens haar ook reden om de maatregel te nemen. “Al had ik liever het besluit eerder genomen.”

Oppositiepartijen zijn kritisch op de late beslissing van het kabinet. PvdA-Kamerlid Attje Kuiken vindt het “slecht uitlegbaar” dat het kabinet zo laat beslissingen neemt, zeker als het gaat om maatregelen die “nogal funest” zijn. Ook hekelt ze een eerdere tweet van demissionair onderwijsminister Arie Slob, die schreef dat het “de inzet” van het kabinet was om de scholen rondom de vakantie open te houden. Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks) vindt dat het kabinet de verkeerde prioriteiten stelt, omdat mensen nog wel naar terrassen mogen of dagjes uit kunnen. Ze roept het kabinet op om het onderwijs serieus te nemen.