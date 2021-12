V&VN: regeerakkoord is grote teleurstelling

Het regeerakkoord is een “grote teleurstelling” voor verpleegkundigen en verzorgenden. Dat stelt hun beroepsvereniging, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). Volgens de organisatie trekt de komende coalitie geen extra geld uit om het werken in de zorg aantrekkelijker te maken, en daarom zou het akkoord geen oplossing zijn “voor het groeiende tekort aan verpleegkundigen en verzorgenden, terwijl dat de grootste uitdaging is in de zorg”.

De voorzitter van V&VN, Bianca Buurman, laat in een reactie weten: “Commissie na commissie adviseert het kabinet om fors te investeren. In de waardering, arbeidsvoorwaarden, zeggenschap en mogelijkheden voor scholing van verpleegkundigen en verzorgenden. Anders krijgen we de grote uitval en uitstroom van verpleegkundigen en verzorgenden niet gestopt.”