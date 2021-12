Wolvin kiest territorium in zuidwesten van Drenthe

In het zuidwesten van Drenthe heeft een wolvin een territorium gekozen. Het dier verblijft al langer dan zes maanden in deze provincie en dan is er volgens wolvendeskundigen sprake van vestiging. In Nederland verblijven nu wolven op de Veluwe, in Brabant en in Drenthe. De wolvin in Drenthe heeft mogelijk al een partner, een mannetje dat ook af en toe opgedoken is in Friesland.

Dat staat in de driemaandelijkse rapportage van BIJ12, het bureau dat voor de provincies onder meer wolvenzaken bijhoudt. Tussen 1 augustus en 1 november zijn 34 meldingen gedaan van vee dat werd aangevallen. In 26 gevallen bleek een wolf de schuldige, zo wees DNA-onderzoek uit. Er zijn sporen gevonden van elf verschillende wolven in Nederland.

De roedel op de Noord-Veluwe, gevormd door de eerste wolven die in Nederland opdoken, doet het goed. Er worden geregeld welpen geboren. Een van die welpen heeft het territorium ingenomen van de wolf die in het najaar is doodgeschoten. Doden van wolven is strafbaar. Er loopt nog een onderzoek naar de schutter. Deze heeft de wolf waarschijnlijk elders doodgeschoten en daarna neergelegd in een berm in het Gelderse Stroe.

Welpen uit de Noord-Veluwse roedel hebben ook de wolvin van de Midden-Veluwe naar het oosten verdreven, blijkt uit onderzoek. Het is niet bekend of deze wolvin nu in Het Nationale Park De Hoge Veluwe rondloopt. Volgens de parkdirectie staat vast dat daar een wolvin zit, die al minstens twintig moeflons zou hebben gedood. Van enkele moeflons is vastgesteld dat die door een wolf zijn aangevallen. De parkdirectie zint op mogelijkheden om wolven buiten het park te houden.

Het is normaal dat de grenzen van wolventerritoria veranderen. Zo kiezen de dieren een nieuw gebied als er niet meer genoeg wild in hun territorium rondloopt. Op de Noordwest-Veluwe lijkt een nieuw territorium te ontstaan van een wolvin, die daar al enige tijd is gezien.