Aantal boosterprikken stijgt naar bijna 1,4 miljoen

Ruim 1,36 miljoen Nederlanders hebben inmiddels een boosterprik tegen het coronavirus gekregen. Dat zijn er ruim 314.000 meer dan het cijfer dat dinsdag naar buiten kwam en ruim 630.000 meer dan de stand van vorige week donderdag.

Het aantal boosterprikken wordt voorlopig elke dinsdag en donderdag bijgewerkt op het coronadashboard van de overheid.

GGD’en hebben tot nu toe bijna 920.000 prikken gezet. Dat zijn er ongeveer 290.000 meer dan afgelopen dinsdag. Dit zijn vooral mobiele ouderen en mensen die in bijvoorbeeld verpleeghuizen werken.

Volgens het coronadashboard hebben in de afgelopen week 521.513 mensen bij de GGD een oppepprik gekregen en staan in de komende week ruim 1,3 miljoen boosterprikafspraken gepland.

Daarnaast hebben ruim 443.000 mensen een oppepprik gekregen in een instelling of ziekenhuis, zo’n 26.000 meer dan begin deze week. Bij de instellingen gaat het bijvoorbeeld om verpleeghuisbewoners of mensen met het syndroom van Down. Ziekenhuizen vaccineren hun eigen artsen en verpleegkundigen, huisartsen en ambulancepersoneel.

Verder hebben in totaal ruim 125.000 mensen een aanvullende prik gekregen. Dat zijn er zo’n 3500 meer dan een week geleden. Deze mensen hebben een afweerstoornis, waardoor de eerste twee prikken bij hen mogelijk niet genoeg bescherming geven.

In totaal hebben nu bijna 1,5 miljoen mensen een boosterprik of een aanvullende prik gehad, becijfert het ministerie van Volksgezondheid. Dat komt neer op ongeveer 10,5 procent van de volwassenen. Die cijfers worden doorgegeven aan de Europese gezondheidsdienst ECDC. Die organisatie houdt een Europese ranglijst bij. Nederland staat momenteel 28e op die lijst, alleen boven Bulgarije en Roemenië. Met de nieuwe cijfers zou Nederland misschien Letland en Kroatië passeren, hoewel ook daar het aantal prikken toeneemt.

Nederland begon als een van de laatste landen in Europa met de boosterprikken. In Duitsland hebben bijna 23 miljoen mensen een extra prik gehad, meer dan een kwart van de bevolking. In België en Oostenrijk hebben ongeveer 3 miljoen mensen een boosterdosis gekregen. In het Verenigd Koninkrijk zijn meer dan 25 miljoen oppepprikken toegediend.