Baudet verwijdert Holocaust-tweets

Thierry Baudet heeft de vier tweets verwijderd waarin hij het coronabeleid vergelijkt met de Holocaust en de Tweede Wereldoorlog, zo laat hij donderdag via sociale media weten. De rechter verbood hem woensdag nog langer het onderwerp te gebruiken in zijn protest tegen het coronabeleid. Baudet gaat “zeker in beroep” tegen de uitspraak, aldus zijn Twitterbericht donderdag.

In zijn bericht stelt hij “intens verdrietig” te zijn dat hij “datgene wat ik ten diepste geloof, niet mag uiten”. Hij zegt zich dan ook niet bij de uitspraak van de rechter neer te leggen. Die verbond aan haar vonnis om de vier tweets te verwijderen een dwangsom van 25.000 euro per dag. Baudet verwijderde donderdag de tweets, net als de berichten op Instagram en Facebook.

Het Centrum Informatie en Documentatie Israƫl (CIDI), het Centraal Joods Overleg en vier Joodse overlevenden van de Tweede Wereldoorlog hadden een kort geding tegen de partijleider van Forum voor Democratie aangespannen. De rechter oordeelde dat Baudet de tweets binnen 48 uur moest verwijderen en dat hij beeldmateriaal van de Holocaust niet langer mag gebruiken in het kader van het coronadebat.