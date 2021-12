Hoekstra (CDA): coalitieakkoord langer dan eerst gedacht

Het coalitieakkoord is “minder beknopt dan we ons eerst voorstelden”, geeft CDA-leider Wopke Hoekstra toe in debat met de Tweede Kamer. Maar, benadrukt hij, er is wel bewust voor gekozen “alle grote thema’s niet tot de laatste millimeter af te maken”.

Om de Kamer beter te betrekken bij het maken van beleid, werd in de formatie voorgesteld om tot een kort akkoord te komen. Oud-informateur Herman Tjeenk Willink had dat ook voorgesteld. De coalitiepartijen zouden in eerste instantie alleen een akkoord met doelen opstellen, waarna de ministers in ‘regeerplannen’ zouden vastleggen hoe ze het beleid willen voeren.

Wel benadrukt Hoekstra dat er alsnog veel is opengelaten. “Er moeten nog allerlei keuzes gemaakt worden”, zegt hij. Ook de andere leiders van de coalitiepartijen benadrukken dat een groot deel van de plannen nog verder moet worden ingevuld.

Hoekstra gaf woensdag al aan tevreden te zijn met het coalitieakkoord. Dat “ademt CDA”, stelt de christendemocraat.