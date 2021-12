Is een full-service broker of een discountbroker beter? 

Vanwege de lockdowns als gevolg van COVID-19 dit jaar is er een toestroom van nieuwe handelaren en investeerders die geïnteresseerd zijn in het handelen op de aandelenmarkt. Daarom hebben veel nieuwkomers vragen gesteld over het kopen en verkopen van aandelen, terwijl ze er ook veel geld in hebben belegd. In sommige gevallen doen ze dit helemaal zelf, maar anderen kiezen er juist voor om dit te doen met behulp van een van de beste brokers. Over het algemeen wordt het aangeraden om dit via zo’n effectenmakelaar te doen, vooral als je een beginner bent. Hieronder lees je meer over de aandelenbrokers waaruit je kunt kiezen.

Brokers vergelijken

Er zijn twee soorten effectenmakelaars op de markt: full-service brokers en online brokers die ook wel discount brokers worden genoemd. Full-service stockbrokers zijn doorgaans betrokken bij het proces van het beheren van je portefeuille en het doen van aanbevelingen over welke aandelen je moet kopen en verkopen. Omdat ze actiever betrokken zijn bij jou en je beleggingen, rekenen ze hogere kosten voor hun advies, wat meestal wordt weerspiegeld in de hoogte van de makelaardij die je betaalt. Via brokerfolio.com brokers vergelijken zou je hierop wel kunnen besparen trouwens. Online- of discountbrokers, zoals de naam al doet vermoeden, zijn relatief goedkoop, omdat je alle beslissingen neemt over wat je wilt kopen en verkopen, en je eenvoudig online transacties uitvoert via het makelaarsplatform.

Beslissen welke broker je moet gebruiken, hangt echt af van je persoonlijke omstandigheden. Een full-service broker kan geschikter zijn voor degenen die nieuw zijn op de aandelenmarkt of voor degenen die geen tijd hebben om te onderzoeken in welke opties ze moeten beleggen. Dat gezegd hebbende, sommige handelaren en beleggers geven er de voorkeur aan om hun orders te plaatsen om te kopen en verkopen via de telefoon in plaats van op het internet. Het is ook een service die wordt gewaardeerd door mensen die voor langere tijd onderweg zijn en niet achter hun bureau of computer zitten.

Full-service makelaars

Full-service makelaars bieden je doorgaans diepgaand onderzoek dat is ontworpen om je tijd te besparen, terwijl je ook toegang krijgt tot aanbevelingen en markten. Omdat full-service makelaars persoonlijk beleggingsadvies bieden dat is afgestemd op de beleggingsstijl van de belegger, werken ze over het algemeen met klanten met een hogere minimale rekeningomvang en zijn ze als zodanig aantrekkelijker voor vermogende klanten en degenen die een zelfbeheerd superfonds exploiteren. Dat gezegd hebbende, er zijn er nog steeds full-service brokers die mensen met een lager saldo accepteren.

Voor degenen die meer vertrouwen hebben in de aandelenmarkt en een goede kennis hebben over hoe te handelen, kan een discountbroker geschikter zijn omdat het meer controle voor beleggers en meer flexibiliteit biedt met betrekking tot wanneer je koopt en verkoopt. Het kan je ook geld besparen, omdat je veel lagere kosten betaalt dan bij een adviesmakelaar. Dat gezegd hebbende, merken experts maar al te vaak dat individuen zich aangetrokken voelen tot online brokers, omdat ze ze als een goedkopere optie beschouwen, maar dit is misschien niet de juiste keuze als het je meer kost aan verloren kapitaal en kansen om geld te verdienen op de markt.

Voor- en nadelen

Waarschijnlijk het grootste voordeel van online brokers is dat je je beleggingen de hele dag in realtime kunt volgen, hoewel dit ook een keerzijde heeft, omdat het angst en berouw bij de koper kan veroorzaken als de transactie tegen je ingaat. Daarom, als je je emoties niet kunt beheersen, vooral in de begindagen van de handel, kan dit de echte waarde van het hebben van een adviesmakelaar helpen. Full-service brokers en discountmakelaars hebben dus beide hun eigen voor- en nadelen. Welke optie beter is hangt dan ook helemaal van je eigen situatie af.