Kaag: kiesdrempel een optie in discussie over lange formatie

In de discussie over de lange kabinetsformatie moet ook gekeken worden naar de versplintering van de Tweede Kamer. Een kiesdrempel zou in die discussie “een heel belangrijk element” kunnen zijn. Dat zei D66-leider Sigrid Kaag tijdens het debat over het coalitieakkoord. Ze reageerde daarmee op een opmerking van JA21-leider Joost Eerdmans.

Het coalitieakkoord kwam tot stand na negen maanden formeren. Informateur Johan Remkes zei tijdens de presentatie van het stuk dat geƫvalueerd moet worden hoe dat zo lang kon duren. Eerdmans opperde dat overwogen kan worden om maximaal zes maanden te formeren. Als er dan nog geen coalitie is gevormd, zouden nieuwe verkiezingen gehouden kunnen worden. Kaag vroeg hem naar zijn mening over de mogelijkheid om een kiesdrempel in te voeren. Daarmee zouden de kleinste partijen geen Kamerzetel meer halen.

JA21, goed voor drie zetels, ziet zo’n kiesdrempel “op dit moment” niet zitten. Eerdmans haastte zich daarbij te zeggen dat dat niet te maken heeft met de omvang van zijn eigen fractie. Bovendien zei hij “lag het niet aan de kleinere partijen dat het allemaal zo vreselijk lang geduurd heeft”. Het parlement telt momenteel vier eenpersoonsfracties en vijf fracties met drie leden.

Na Eerdmans kwam SGP-leider Kees van der Staaij aan het woord. Hij wees erop dat D66 zelf in 2006 ook maar drie zetels in de Tweede Kamer haalde. “Ik vind dat we dat soort partijen ook de gelegenheid moeten bieden voor doorgroeien, en daarom zou ik niet voor een kiesdrempel zijn.” De aanwezige Kamerleden konden om zijn opmerking lachen. De SGP heeft sinds de Tweede Wereldoorlog bij de verkiezingen steeds twee of drie zetels behaald.