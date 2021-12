Kaag verdedigt migratieparagraaf akkoord na linkse kritiek

D66-leider Sigrid Kaag is blij met de afspraken die in het coalitieakkoord zijn gemaakt over migratie. In het debat met de Tweede Kamer zei ze dat er meer geld wordt vrijgemaakt voor ontwikkelingssamenwerking en het quotum voor de opvang van asielzoekers via de Verenigde Naties wordt opgehoogd.

Maar Lilianne Ploumen van de PvdA toonde zich niet overtuigd. Ze wees erop dat het ophogen van het UNHCR-quotum, van 500 naar 900, pas gebeurt “als er allerlei rechtser dan rechtse maatregelen genomen worden”.

In het coalitieakkoord staat dat er eerst meer moet worden gedaan om overlastgevende asielzoekers, vaak uit veilige landen, steviger aan te pakken. Ook moet er meer worden gedaan om te zorgen dat zij teruggaan naar hun eigen land.

Daarbij wordt als “sluitstuk” de mogelijkheid genoemd van een ‘ongewenstverklaring’. Die is in de huidige regels bedoeld voor een persoon die als een gevaar voor Nederland wordt gezien. Iemand die ongewenst wordt verklaard, moet het land verlaten en is anders strafbaar.

De coalitie heeft afgesproken de regels zó aan te passen dat de ongewenstverklaring kan worden ingezet tegen “uitgeprocedeerde asielzoekers die weg moeten, die weg kunnen, maar die niet meewerken aan hun terugkeer of vertrek”. Voor GL-voorman Jesse Klaver is het duidelijk. “Het staat er echt, illegaliteit wordt strafbaar.”

Maar Kaag “ziet dit anders”, zei ze. “Het is iets anders dan strafbaarstelling van illegaliteit. Dat is een generieke maatregel. Dit is voor één persoon.”

“Is alles perfect? Nee”, zegt Kaag over de migratiemaatregelen. Maar de progressieve voorstellen zijn voor D66 “heel belangrijk” geweest.