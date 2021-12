Kamervoorzitter hoopt op cultuurwijziging in de politiek

Kamervoorzitter Vera Bergkamp hoopt op een cultuurwijziging in de politiek en met name in de Tweede Kamer. Dat zei ze bij de presentatie van een rapport over de positie van de Tweede Kamer. Dat het rapport wordt gepresenteerd aan de vooravond van de beëdiging van een nieuw kabinet, is volgens Bergkamp “goede timing”.

Bergkamp had SGP-leider Kees van der Staaij, het langstzittende lid van de Tweede Kamer, gevraagd te kijken hoe Kamerleden met de bestaande instrumenten hun taken als wetgevers, controleurs en volksvertegenwoordigers beter kunnen uitvoeren. Van der Staaij zegt onder meer dat het Kamerwerk beter georganiseerd moet worden, maar dat de Kamer ook betere ondersteuning nodig heeft.

Hoewel Bergkamp hoopt dat de “werkwijze en cultuur” in de Kamer verandert, zijn de oude gewoonten “heel hardnekkig” volgens de Kamervoorzitter. “Het is echt heel hardnekkig. Het zegt wel wat dat we zoveel rapporten hebben liggen, maar nog te weinig doen met de aanbevelingen.”

De voorzitter ziet graag dat Kamerleden straks meer tijd inruimen voor goede wetgeving. Daarnaast moeten Kamerleden zelf ook keuzes maken. “De grootste uitdaging is hoe we dingen minder kunnen doen. We hebben een overijverige Kamer.”