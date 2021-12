Meerderheid raad Zeewolde lijkt voor omstreden datacentrum

Een meerderheid van de gemeenteraad in Zeewolde lijkt voor de komst van een nieuw zeer groot datacentrum, het grootste van Nederland. Dat park voor Facebook-moederbedrijf Meta is omstreden vanwege onder meer twijfels over de duurzaamheid en maatschappelijke opbrengst ervan. De negentien raadsleden stemmen later op de avond over de wijziging van het bestemmingsplan voor de beoogde locatie, zodat het datacentrum er kan komen.

De lokale partijen CDA, VVD en Zeewolde Liberaal hadden allemaal oog voor de kansen die het grote datacenter Zeewolde en de regio kan bieden. Dan gaat het om het aantal banen, extra belastingopbrengsten en het gebruik van restwarmte. Ook PvdA/GroenLinks zei na veel vragen vanuit partijleden en een “ontzettend lastig besluit” voor de komst van het datacentrum te zijn. Dat geldt ook voor D66, dat zei dat “een nieuwe industrie vraagt om lef”.

Felle tegenstanders van het plan bleken ChristenUnie en Leefbaar Zeewolde, met samen acht zetels net niet genoeg voor een meerderheid. Volgens hen zijn de twijfels over het juiste gebruik van restwarmte en de grote hoeveelheid stroom die het datapark vraagt, te groot. “Wij vinden het onverantwoordelijk om een komende generatie met dit energievraagstuk op te zadelen”, zei Leefbaar Zeewolde.