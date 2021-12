Nederlander krijgt veel nepnieuws onder ogen, maar checkt wel

Nederlanders behoren tot de EU-burgers die online het vaakst op nepnieuws en andere misleidende informatie stuiten. Maar ze gaan ook het vaakst na of het wel klopt wat hun wordt voorgeschoteld, zegt Eurostat na onderzoek.

Van de Nederlanders die het Europese statistiekbureau heeft ondervraagd, heeft 67 procent de drie maanden voordien op sociale media of tijdens het surfen onjuiste of twijfelachtige informatie onder ogen gekregen. Alleen de Finnen en IJslanders overkwam dat in Europa vaker.

Maar bijna de helft van de Nederlanders neemt die desinformatie niet voor zoete koek. Ongeveer 45 procent zet die af tegen andere bronnen op internet of daarbuiten, of besprak die met anderen. Ze zoeken echter vooral online verder naar informatie.

Van de inwoners van de EU-lidstaten en drie andere onderzochte Europese landen krijgt gemiddeld 47 procent online misleidende informatie te zien. 23 procent checkt of die klopt. Vooral Oost-Europa scoort laag.

Politici maken zich de laatste jaren steeds meer zorgen over de opmars van misleidende online-informatie. Die zou bijvoorbeeld het draagvlak ondermijnen voor vaccinatie en andere maatregelen tegen het coronavirus en zo een kwalijke rol spelen in de pandemie.