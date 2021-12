NPO Radio 2 draait gewoon liedjes van Marco Borsato in Top 2000

Nummers van Marco Borsato worden in de aankomende editie van de Top 2000 op NPO Radio 2 gewoon gedraaid, laat een woordvoerder van de NPO desgevraagd weten. De zanger ligt al een tijdje onder een vergrootglas vanwege vermeende “onzedelijke betastingen”.

“De NPO Radio 2 Top 2000 is de lijst van de luisteraars en dus draaien we ook de liedjes van Marco Borsato die in de lijst zijn gestemd”, aldus de woordvoerder. “De rechter bepaalt of iemand schuldig is.”

In de Top 2000-editie van dit jaar is Borsato tien keer terug te vinden. Het nummer Dochters staat op plaats 224 het hoogst genoteerd, boven onder meer Rood (1005), De Bestemming (1413) en De Waarheid (1761). Vorig jaar stond de zanger nog met veertien platen in de ‘lijst der lijsten’. Toen was Dochters op plek 174 ook al zijn hoogst genoteerde nummer.