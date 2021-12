NS schrapt tijdelijk aantal ‘rustige treinen’

Met ingang van komende maandag laten de Nederlandse Spoorwegen in de spits minder treinen rijden. Ook in de avond en nacht zullen vanwege teruglopende reizigersaantallen door het coronabeleid van het kabinet minder treinen worden ingezet. De avonddienstregeling gaat twee uur eerder in. De rest van de dag blijft NS, naar eigen zeggen, de volledige dienstregeling rijden.

Minder treinen rijden er onder meer tussen Den Helder en Alkmaar, Amsterdam en Enkhuizen en tussen Rotterdam en Gouda-Goverwelle. Op de trajecten Zwolle-Groningen en Utrecht-Eindhoven-Rotterdam betreft het nachttreinen.

Voor het ingaan van de avondlockdown zat 55 procent van het gebruikelijke aantal reizigers ’s avonds in de trein en nu is dat 40 procent. “In de treinen die we tijdelijk schrappen, zitten op dit moment gemiddeld nog geen 15 reizigers per 100 zitplaatsen”, aldus het spoorbedrijf donderdag. “De komende periode blijven we de reizigersaantallen nauwlettend in de gaten houden en de inzet van onze treinen hierop afstemmen.”

Rover is niet blij met de aankondiging. “NS maakt deze keuze omdat er minder reizigers in de trein zouden zitten. Daarmee lijken bedrijfseconomische redenen boven het belang van de reiziger te gaan.” De organisatie die opkomt voor het belang van reizigers in het openbaar vervoer wil snel duidelijkheid en eist dat de reisinformatie zo snel mogelijk wordt aangepast op “de uitgedunde avonddienstregeling”.

“De verslechterde dienstverlening komt op een moment dat goede dienstverlening juist zo belangrijk is voor het behoud van de ov-reizigers.” Rover is bang dat door het NS-besluit de hele ov-sector structureel reizigers zal verliezen.

Juist afgelopen zondag is de nieuwe NS-dienstregeling voor komend jaar ingegaan. Rover was daar redelijk over te spreken en intercityverbindingen zijn over het algemeen beter geworden, zei de organisatie dinsdag nog.