OM ontvangt 22.581 keer ondertekende aangifte tegen Willem Engel

22.581 mensen hebben de collectieve aangifte ondertekend tegen Willem Engel, voorman van actiegroep Viruswaarheid. Initiatiefnemer van de aangifte Norbert Dikkeboom overhandigt deze donderdag aan het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam.

Het OM laat weten de aangiftes te hebben ontvangen en hier zorgvuldig naar te kijken. De politie gaat onderzoek doen naar het bewijs. “Het is niet één persoon die de aangifte heeft ondertekend maar heel veel mensen. Dat geeft aan dat het leeft in de maatschappij, dus daar houden wij rekening mee”, aldus persofficier Daniëlle van Zetten. Het OM kon nog niets zeggen over de duur van het onderzoek.

Dikkeboom startte een burgerinitiatief omdat Engel zich volgens hem schuldig maakt aan opruiing, verspreiding van medische desinformatie, oplichting en uitingen met een terroristisch oogmerk. Hij omschrijft de Viruswaarheid-oprichter als “een buitengewoon storende factor in het debat rond de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen” en vindt dat Engel angst en verdeeldheid zaait onder de bevolking met zijn uitlatingen. In de afgelopen maanden verzamelde Dikkeboom uitspraken van Engel die volgens hem strafbaar zijn en zette deze in een openbare aangifte die hij plaatste op aangiftewillemengel.nl. Sinds 22 november is die door 22.581 mensen ondertekend.

Volgens Dikkeboom moet Engel zich zorgen gaan maken nu de aangiftes zijn ingediend. “Engel leeft in de illusie dat hij ongelimiteerd dingen kan zeggen. Maar als je op Twitter roept dat het je plicht is om anderen met Covid-19 te besmetten dan is dat buitengewoon strafbaar.” Hij is blij met het aantal aangiftes, dat zijn verwachtingen meer dan overtreft. “Ik dacht dat het zo’n driehonderd zouden zijn.”

Engel is van mening dat de aangifte vals is: volgens hem staan er geen strafbare feiten in. “Ik probeer het debat scherp te voeren, maar ga nooit over de lijn”, zo liet hij eerder weten. Volgens Dikkeboom heeft Engel op zijn beurt dinsdag een aangifte wegens smaad en laster tegen hem ingediend. Dikkeboom: “Maar daar ben ik niet van onder de indruk.”