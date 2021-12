Omtzigt niet bij formatiedebat na positieve coronatest

Kamerlid Pieter Omtzigt is positief getest op het coronavirus en moet daardoor het debat over de kabinetsformatie in de Tweede Kamer aan zich voorbij laten gaan. Hij volgt het noodgedwongen “van een afstand”, twittert hij.

“Klachten vallen mee vandaag”, meldt Omtzigt. Hij heeft naar eigen zeggen het woensdag gepresenteerde coalitieakkoord nog niet helemaal kunnen lezen. “Maar mijn reactie komt wel. Net als doorgronde tegenvoorstellen voor de stukken die niet goed (genoeg) zijn.”

Omtzigt werd in maart namens het CDA herkozen als volksvertegenwoordiger. Hij kreeg ongewild een hoofdrol in de kabinetsformatie toen op straat kwam te liggen dat VVD-leider Mark Rutte in een van de eerste verkennende gesprekken zinspeelde op een “functie elders” voor het kritische Kamerlid.

De kwestie leidde tot een diepe vertrouwenscrisis tussen de partijen die aan zet waren om een nieuwe coalitie te smeden. Mede daardoor duurde de kabinetsformatie langer dan ooit.

Omtzigt zelf besloot uiteindelijk het CDA de rug toe te keren omdat hij zich onvoldoende gesteund voelde door de partij. Hij ging verder als onafhankelijk Kamerlid.