Ook Segers (CU) en Marijnissen (SP) botsen hard over zorguitgaven

In het Kamerdebat over het coalitieakkoord gaan de hardste aanvaringen tussen oppositie- en coalitiepartijen over de uitgaven aan de zorg. Ook SP-leider Lilian Marijnissen en ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers botsten over dit onderwerp. “Het is niet zo als je iets heel hard roept, dat het dan ook meteen waar is”, zei Segers na opmerkingen van Marijnissen over bezuinigingen in de zorg.

Het gaat om de vraag of er daadwerkelijk wordt bezuinigd. Bovenop de automatische groei van de zorguitgaven (ter waarde van miljarden) komen er de komende jaren nog meer miljarden bij, benadrukte Segers. Op de lange termijn bezuinigt de nieuwe coalitie ten opzichte van de oplopende trend 4,5 miljard euro per jaar.

Volgens Marijnissen is het niet meer dan logisch dat de uitgaven stijgen. “We zijn met meer en we worden allemaal ouder.” Het is volgens haar een “kwestie van beschaving” dat er extra geld bij komt, bijvoorbeeld voor extra personeel in verpleeghuizen.

Volgens Segers wordt er vooral gesneden in bureaucratie, wat “u zelf ook wil”, zei hij tegen Marijnissen. De socialiste is het daar niet mee eens. “Wat deze coalitie doet, is: een hele reeks aan minnen zetten bij de zorg, en vervolgens het afschuiven op het bord van het personeel.”