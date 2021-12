Opnieuw daling aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal iets afgenomen. Momenteel houden 2546 mensen met Covid-19 een ziekenhuisbed bezet. Dat is een daling van 76 patiënten ten opzichte van woensdag.

Die dag was het aantal opgenomen coronapatiënten al sterk gedaald ten opzichte van een etmaal eerder. Tussen dinsdag en woensdag daalde het aantal mensen met corona in de ziekenhuizen met 122.

Donderdag liggen er van de opgenomen patiënten 1923 op de verpleegafdelingen. Dat is een daling van 73 ten opzichte van woensdag. Er werden 205 nieuwe mensen met Covid-19 opgenomen, maar doordat nog meer patiënten de afdelingen verlieten, daalde het totale aantal bezette bedden toch.

Op de intensive cares liggen 623 ernstig zieke mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat is een daling met drie patiënten ten opzichte van 24 uur geleden. Er werden 34 nieuwe coronapatiënten op de ic’s opgenomen, maar doordat er meer mensen de afdelingen mochten verlaten of overleden, daalde de totale bezetting evengoed.