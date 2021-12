Piets weerbericht: dichte mist komende dagen

Verkeerswaarschuwing: de komende dagen in de avonden, in de nachten en in de ochtenden kans op mist tot zeer dichte mist.

Vandaag eerst kans op mist en dichte mist. Verder is er veel bewolking. Met name in de kustgebieden en in het Waddengebied breekt de zon erdoor. De temperaturen komen met 10 of 11 graden in de dubbele cijfers terecht. De wind uit het westen tot zuidwesten is zwak. Vanavond en vannacht ontstaat mist of dichte mist. Mogelijk zeer dichte mist.

Vrijdag

Vrijdag begint met mist en dichte of zeer dichte mist. De mist kan het regionaal wel eens lang volhouden. Met name in het oosten mogelijk de hele dag mist.Temperaturen rond 9 of 10 graden. De wind uit noordwest tot noord is zwak, kracht 2. In de avond en nacht mist tot zeer dichte mist en 6 of 7 graden.

Zaterdag eerst kans op mist. Overdag veel bewolking met 9 of 10 graden. Zondag op veel plaatsen de zon erdoor en 8 of 9 graden. Begin volgende week gaat de wind naar oost tot noordoost met op maandag nog 7 graden en in de nacht naar dinsdag toe lichte vorst tussen 0 en -3 graden. Het wordt winters. Dinsdag 3 of 4 graden overdag met zon en in de nacht +1 tot -2 graden.