Rutte na formatiedebat alsnog naar Brussel voor EU-top

Demissionair minister-president Mark Rutte schuift donderdagavond alsnog aan bij het overleg met zijn Europese mede-regeringsleiders in Brussel. Dat meldt een woordvoerder desgevraagd.

De top is al de hele dag bezig maar Rutte liet die tot dusver aan zich voorbij gaan in verband met het debat in de Tweede Kamer over de kabinetsformatie, dat inmiddels is afgelopen. Nederland werd tijdens zijn afwezigheid vertegenwoordigd door de liberale Belgische premier Alexander De Croo.

De EU-regeringsleiders komen deze keer bij wijze van uitzondering maar één dag bijeen voor hun december-top. Zij hebben wel een drukke agenda, met het coronavirus, de hoge energieprijzen, Oekraïne en migratie als belangrijkste thema’s. De verwachting is dat zij daar nog tot ver in de avond of nacht mee bezig zijn.