Rutte verdedigt oplopen staatsschuld in coalitieakkoord

Mark Rutte vindt het verdedigbaar dat de staatsschuld de komende jaren oploopt door de investeringen die zijn afgesproken in het nieuwe coalitieakkoord. SGP-voorman Kees van der Staaij vroeg hem wat er is gebeurd met de VVD als “partij van de financiële fatsoensnormen”.

Met de plannen van VVD, D66, CDA en ChristenUnie loopt de Nederlandse staatsschuld tot 2025 op tot 60,4 procent, boven de Europese norm van 60 procent. Rutte ziet daar niet direct een probleem in. “Zelfs Duitsland gaat richting de 85 procent, Nederland meandert rond de 60 procent staatsschuld. Daar zitten geen risico’s met de overheidsfinanciën.”

Het aanstaande kabinet-Rutte IV wil vooral met veel geld problemen rechtzetten. Ongekend veel geld wordt uitgetrokken, maar de coalitiepartijen zeggen te hopen op een “begrotingstekort dat zo snel als mogelijk teruggaat naar een dalend pad”.

Van der Staaij vraagt zich ook af of bepaalde plannen, zoals de klimaatdoelen, wel haalbaar en uitvoerbaar zijn. Hij merkte op dat dat niet van tevoren is getoetst, net zoals de plannen nog niet financieel zijn doorgerekend door het Centraal Planbureau. “Dit is geen klassiek regeerakkoord”, benadrukte Rutte. In het coalitieakkoord staat vooral wát de partijen willen bereiken, maar nog beperkt hóé dat gebeurt. Dat zal aan het nieuwe kabinet zijn, in overleg met de Kamer, zegt Rutte.